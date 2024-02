Navalnyj: Paita (Iv), sarebbe bel segnale intitolargli vie ambasciata e consolato russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe "un bellissimo segnale se si decidesse di intitolare le vie in cui hanno sede l'ambasciata russa a Roma e il consolato russo a Milano a Aleksej Navalnyj". Lo ha detto la senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita. "Sarebbe un gesto di vicinanza all'eroismo di Navalnyj, simbolo del sacrificio in nome della libertà, e di monito al Cremlino e al regime di Putin del fatto che l'Italia non accetta passivamente un crimine così grave, come l'eliminazione di un dissidente politico", ha aggiunto. (segue) (Rin)