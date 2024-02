Sud: Carfagna, parlamentari meridionali impongano a Fitto correzione rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quante occasioni il Sud deve sprecare perché si levino voci, anche dalla maggioranza, di parlamentari meridionali che impongano al ministro Fitto una correzione di rotta? Qualcuno prima o poi dovrà spiegargli che su quella sedia lui c'è non per smantellare e per distruggere quanto è stato fatto precedentemente, ma per migliorarlo, per implementarlo, per costruire. Perché sembra invece che il ministro Fitto sia convinto di essere seduto lì proprio per distruggere e non per costruire. E così a farne le spese sono il Sud e i suoi cittadini". Lo ha detto Mara Carfagna, presidente di Azione, nel suo intervento in Aula, alla Camera, in dichiarazione di voto sulla questione di fiducia sul decreto Milleproroghe. "Avevamo presentato degli emendamenti per prorogare misure a favore del Mezzogiorno - ha aggiunto la parlamentare - ma il governo li ha bocciati. Penso al no relativo agli ecosistemi dell'innovazione al Sud: ci sono progetti già finanziati con 200 milioni di euro dei Fondi per la coesione e destinati al recupero di aree marginalizzate del Mezzogiorno, per realizzare centri di ricerca e laboratori di innovazione tecnologica in grado di attrarre giovani talenti da ogni parte del mondo". (segue) (Rin)