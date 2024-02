Sud: Carfagna, parlamentari meridionali impongano a Fitto correzione rotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carfagna ha proseguito: "Il modello è quello di San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. Ebbene, il governo non ha mai adottato l'atto amministrativo necessario per l'erogazione di questi 200 milioni. Noi abbiamo chiesto di prorogare il termine entro il quale si potesse adottare questo atto amministrativo ma la proposta è stata bocciata, col risultato che le risorse già programmate non andranno più al Sud, non serviranno più a creare opportunità per i giovani del Mezzogiorno. Non è la prima volta purtroppo che ci troviamo a parlare di occasioni sprecate per il Sud, ma si può star certi che non sarà nemmeno l'ultima, perché noi continueremo a chiedere conto del quasi azzeramento del Fondo per la perequazione infrastrutturale, continueremo a chiedere conto del mancato decollo della Zes unica e continueremo a chiedere - ha concluso Carfagna - che i Livelli essenziali delle prestazioni siano non solo definiti, ma anche finanziati". (Rin)