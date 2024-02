Lazio: Califano (Pd), beffa Governo su bonus nido, mozione per implementare fondi Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonus nido off limits. Dopo il bluff dei fondi regionali arriva anche la beffa per quelli nazionali bloccati da dicembre. Il Governo non ha infatti ancora rifinanziato questa importante forma di sostegno alle famiglie e sembra non sia in agenda. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Così chi a inizio aveva avuto l'opportunità di poter mandare i propri bambini a scuola e conciliare vita lavorativa e affettiva grazie proprio al bonus dovrà rifarsi i conti. Niente aiuti, almeno per ora. Vista la totale confusione che regna nella cerchia magica di Giorgia Meloni - aggiunge - ho presentato una mozione al presidente Rocca per chiedere di implementare i fondi regionali a copertura di quelli nazionali e di intervenire immediatamente con i ministeri competenti per rifinanziare questa agevolazione. A causa della carenza dei bonus regionali quest'anno abbiamo assistito a una sorta di clickday. Solo i più bravi e 'fortunati' sono riusciti a ottenere lo sgravio. Ora di fronte al dietrofront dell'esecutivo nazionale è doveroso un intervento da parte della Regione aumentando gli stanziamenti", conclude.(Com)