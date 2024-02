Governo: Gasparri (FI) su terzo mandato, non passerà e non sarà una tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sul terzo mandato "sono quasi tutti contrari, immagino quindi che si voterà e non ci sarà una tragedia". Lo ha detto il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo alla trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. "Io comunque non drammatizzerei perché tanto non passerà, vedrete che non passerà", ha concluso Gasparri. (Rin)