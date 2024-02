Ue: Ascani (Pd), serve Europa politica o non reggerà sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Essere europeisti oggi vuol dire far compiere all'Europa un passo avanti. Viviamo uno spartiacque della storia, un tempo di sfide sconvolgenti e, pensando alla guerra scatenata dall'aggressione russa all'Ucraina, inimmaginabili fino all'altro ieri. Dobbiamo darci l'obiettivo di costruire l'Europa politica, capace quindi di sentirsi davvero una comunità di destino per tutti i popoli e di essere unita, forte. Anche per questo le elezioni di giugno sono di straordinaria importanza". Lo ha detto Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata del Partito democratico, a margine della Direzione nazionale del Pd. (segue) (Rin)