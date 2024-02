Russia: Medvedev, a gennaio piano arruolamento soldati a contratto attuato solo in Cecenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso gennaio il piano per l'arruolamento dei soldati nell'esercito, su base contrattuale, è stato realizzato solo nella repubblica di Cecenia. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev durante un incontro con la leadership locale a Groznyj, in Cecenia. "A gennaio, il piano è stato eseguito solo in uno degli enti territoriali, ossia nella repubblica della Cecenia - ha spiegato -. Dobbiamo fare uno sforzo per migliorare la situazione", ha detto Medvedev. L'esponente del governo ha aggiunto che nel 2023 il piano per il reclutamento di militari a contratto è stato eseguito al 105 per cento. (Rum)