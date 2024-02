Sardegna: a Sassari via a lavori adeguamento della scuola materna di via Sulcis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’esterno sarà rimossa e ripristinata la guaina impermeabilizzante di parte del tetto, saranno posizionate nuove scossaline (lastre che hanno lo scopo di ridurre l’umidità all’interno degli immobili) nell’intero perimetro dell’edificio e saranno sostituiti tutti i discendenti pluviali. Inoltre sarà ripristinato l’intonaco rovinato, effettuata la tinteggiatura delle pareti esterne e pulitura della superficie in pietra, ripristinate le grate in ferro in tutte le finestre e sostituite le porte antipanico. Internamente è prevista la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento con installazione di pompe di calore monosplit inverter reversibile aria-aria, la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e la sostituzione di tutte le prese elettriche e degli apparecchi illuminanti con nuova tecnologia a Led. L’ultimazione dei lavori, salvo contrattempi, è prevista in poco più di due mesi. (Rsc)