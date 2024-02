Fvg: assessore Lavoro, potenziata attività per incentivare occupazione stagionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia ha potenziato l'attività di supporto a lavoratori e imprese che cercano personale stagionale, soprattutto nel settore turistico, promuovendo la formazione continua e garantendo incentivi per chi assume a tempo determinato giovani e donne under 35. Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Alessia Rosolen, intervenendo alla presentazione del recruiting day in programma martedì 12 marzo al Marina Julia Family Camping Village di Monfalcone. Il Club del Sole, che gestisce la struttura monfalconese e la Tenuta Primero Resort di Grado, sta cercando circa 700 persone a livello nazionale, di cui un'ottantina solo per le proprie strutture del Friuli Venezia Giulia. I profili richiesti riguardano principalmente il settore amministrativo, l'accoglienza, le attività di magazzino, la ristorazione e l'area manutenzione del verde. “Per rendere questi contratti più appetibili – ha detto Rosolen – è necessario però costruire un sistema di welfare territoriale, in un'ottica di coprogettazione con aziende e organizzazioni sindacali, in grado di offrire ai lavoratori benefici e prestazioni, quali ad esempio alloggio, servizi sanitari e misure per la conciliazione vita-lavoro". (Frt)