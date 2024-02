Speciale difesa: Borrell, rinominiamo regime sanzioni su diritti umani in memoria di Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, proporrà ai ministri degli Esteri europei di rinominare il regime di misure restrittive europeo in merito ai diritti umani in nome di Aleksej Navalnyj. "Per rendere omaggio a Navalnyj e per valorizzare la sua memoria, proponiamo ai ministri di rinominare il nostro regime di sanzioni per i diritti umani con il suo nome, e di chiamarlo 'regime di sanzioni per i diritti umani Navalnyj', affinché il suo nome sia scritto per sempre nel lavoro dell'Unione europea in difesa dei diritti umani", ha detto al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. (Beb)