Speciale difesa: Leonardo, al via progetto per primo sistema di space cloud

- Supercomputer, intelligenza artificiale e cloud a bordo di una costellazione di satelliti cyber sicuri che orbitano intorno alla Terra. Questo è l’obiettivo del progetto di studio “Military space cloud architecture” (Milsca) assegnato a Leonardo dalla Direzione contrattuale Teledife di Segredifesa nell’ambito del Piano nazionale della ricerca militare (Pnrm). Per la prima volta in Europa, analogamente a quanto avviene con il cloud terrestre - si legge in una nota -, il progetto intende definire un’architettura spaziale in grado di fornire agli enti governativi e alle Forze armate nazionali una capacità di calcolo e memorizzazione ad alte prestazioni direttamente nello spazio. Il sistema, progettato con modelli di cyber security integrati, garantirà una maggiore rapidità e flessibilità nell’elaborazione e condivisione delle informazioni. (Com)