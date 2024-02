Speciale difesa: Siria, sequestrate sostanze stupefacenti per contrabbando al confine con Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Siria hanno sequestrato sostanze stupefacenti pronte per il contrabbando al confine con la Giordania. Lo riporta il quotidiano giordano “Khaberni”. Tra le sostanze sequestrate, vi erano hashish e pillole di narcotici. Nel luglio 2023 si è tenuta ad Amman la prima riunione del comitato misto tra Giordania e Siria per il contrasto al traffico di stupefacenti attraverso il confine tra i due Paesi. La riunione era stata presieduta, per la parte giordana dal presidente dei capi di Stato maggiore interforze, il generale di divisione Youssef al Hunaiti, e dal direttore dell’intelligence, il generale di divisione Ahmed Hosni. Per la Siria, invece, a presiedere l’incontro c’era il vice comandante in capo e ministro della Difesa, il generale Ali Mahmoud Abbas, e il direttore dell’intelligence, il generale di divisione Houssam Luka. Durante i colloqui, si era discusso della cooperazione per affrontare la minaccia costituita dalle reti del traffico degli stupefacenti attraverso il confine tra i due Paesi e delle misure necessarie per contrastare il contrabbando, ritenuto un pericolo crescente per tutta la regione. (Lib)