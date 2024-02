Speciale difesa: Lettonia, premier Silina, minaccia russa non riguarda solo il Baltico ma tutta la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lettonia è parte della Nato e la minaccia della Russia non è una minaccia solo contro i Paesi baltici ma contro tutta l'Alleanza. Lo ha detto la prima ministra della Lettonia, Evika Silina, intervenendo ai lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “La nostra politica estera dice che ogni centimetro del nostro territorio è protetto dalla Russia. L'errore è credere che la minaccia russa sia solo un problema dei Paesi del Baltico. Non è così”, ha detto Silina. “La questione di un commissario europeo alla difesa è un messaggio importante”, ha affermato la premier, secondo cui con una figura simile “si potrebbero raggiungere più risultati” nel percorso per rafforzare la difesa europea. (Res)