Speciale difesa: Russia, Cremlino, Forze armate proseguono offensiva ad Avdiivka, Putin informato su sviluppi

- Le operazioni azioni offensive delle Forze armate russe nella zona di Avdiivka proseguono: al nemico non è consentito di assumere il controllo di nuove posizione. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Tass" il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "Le nostre unità stanno portando avanti un'offensiva, impedendo al nemico di prendere piede su nuove linee", ha detto Peskov, sottolineando che “le nostre azioni offensive continuano”. "Al momento, il ministro della Difesa Sergej Shoigu e il capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov riferiscono al presidente" Vladimir Putin come procedono le operazioni, ha detto Peskov. “Il comandante supremo delle Forze armate riceve rapporti in tempo reale”, ha aggiunto il portavoce. (Rum)