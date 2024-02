Navalnyj: Cucchi (Avs), gravissima l'identificazione a Milano, libere opinioni non vanno schedate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "gravissima l'identificazione a chi ieri a Milano ha ricordato Alexei Navalnyj depositando dei fiori. Le libere opinioni non vanno schedate. Perché di questo si tratta". Lo comunica in una nota la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi. L'esercizio "legittimo del diritto di esprimere un'opinione politica deve essere riconosciuto a tutti e senza illegittime "schedature" indegne di uno Stato che vuol definirsi democratico. Essere "identificati" vuol dire subire l'inserimento dei propri dati al CED, dati che rimarranno per tempo indefinito, esattamente come coloro che delinquono. La legge prevede che l'identificazione deve avere ragioni di ordine pubblico e sicurezza. E ieri a Milano questa due condizioni non c'erano. Sarebbe interessante capire se per caso il Questore di Milano abbia ricevuto disposizioni in tal senso dal Governo", conclude Cucchi.(Com)