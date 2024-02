Cina: investimenti diretti esteri hanno registrato incremento più basso dagli anni Novanta nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti effettuati dalle imprese straniere in Cina hanno registrato nel 2023 l'incremento più basso dagli anni Novanta. Lo indica l'Amministrazione statale dei cambi (Safe), precisando che la passività relativa ai suddetti investimenti nella bilancia nazionale dei pagamenti ammontava a 33 miliardi di dollari, in calo dell'82 per cento rispetto al 2022 e ai minimi dal 1993. A gravare sull'andamento dei finanziamenti sono stati i lockdown dovuti al Covid-19 e una debole ripresa nel 2023. Per la prima volta dal 1998, inoltre, gli investimenti hanno registrato un calo nel terzo trimestre, prima di tornare a crescere da settembre a dicembre. I dati, sommati a quelli sulle operazioni delle imprese straniere in Cina, segnalano una crescente sfiducia da parte delle aziende, complici la contrazione dei consumi, le tensioni geopolitiche e i tagli sui tassi d'interesse varati dalla Banca centrale (Pboc) per stimolare l'economia nazionale. (segue) (Cip)