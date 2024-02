Cina: investimenti diretti esteri hanno registrato incremento più basso dagli anni Novanta nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riluttanza a espandere le proprie operazioni in Cina è evidente soprattutto tra le aziende giapponesi, che nel 2023 hanno contribuito solo per il 2,2 per cento ai nuovi investimenti effettuati nel Paese. Stando ai dati divulgati dal governo di Tokyo all'inizio del mese, la cifra risulta inferiore a quella destinata al Vietnam o all'India e rappresenta solo un quarto degli investimenti giapponesi in Australia. La sfiducia è palpabile anche tra le aziende taiwanesi, i cui investimenti in Cina nel 2023 hanno toccato i minimi dal 2001. La stessa tendenza si registra in Corea del Sud: nei primi nove mesi dello scorso anno, gli investimenti diretti esteri effettuati da Seul risultavano in calo di 91 punti percentuali rispetto allo stesso periodo nel 2022 e ai minimi dal 2002. In controtendenza le aziende tedesche, i cui investimenti in Cina hanno raggiunto un record di quasi 12 miliardi di euro nel 2023. Il tutto mentre l'Unione europea intensifica i controlli sulle operazioni delle aziende nel Paese asiatico a causa dei timori legati alla sicurezza. (Cip)