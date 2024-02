Navalnyj: Calenda, ributtante che cittadini italiani vengano identificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che i cittadini italiani vengano identificati dalla Digos per aver lasciato un fiore in memoria di Navalnyj è semplicemente ributtante. Oggi a piazza del Campidoglio ne lasceremo molti, caro Piantedosi, vieni ad identificarci tutti". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda, in merito a quanto accaduto a Milano. (Rin)