Trasporto aereo: Enac, emesso primo certificato Uas leggero (Luc) per un operatore italiano

- L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha rilasciato il primo certificato Uas leggero (Light uas operator certificate - Luc) ad un operatore italiano, la società Flyingbasket srl, una start-up che è anche il primo operatore Uas nazionale ad aver svolto operazioni cross-border in Europa. Lo comunica l'Enac in una nota. “L’emissione di questo primo certificato Luc a un operatore nazionale - ha dichiarato il direttore generale Enac Alessio Quaranta - conferma l’importanza dei servizi introdotti dalla mobilità aerea innovativa. L’Enac ha sempre riservato un’attenzione particolare ai velivoli senza equipaggio a bordo, cooperando con l’Icao e con l’Easa per lo sviluppo del framework di regolazione per gli Uas, al fine di favorire la crescita del settore e la loro integrazione sicura nello spazio aereo”. Le operazioni effettuate con aeromobili “Unmanned aircraft systems” Uas, costituiscono un settore in costante espansione, con un continuo aumento delle possibili applicazioni anche grazie al supporto delle nuove tecnologie oggi a disposizione. (segue) (Com)