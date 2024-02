Gaza: presidente Ordine avvocati Tunisia all’Aia per presentare fascicolo contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ordine degli avvocati in Tunisia, Hatem Mziou, si è recato all'Aia, nei Paesi Bassi, dove domani, martedì, presenterà alla Corte di giustizia internazionale un fascicolo giudiziario volto a perseguire i “responsabili del genocidio e i crimini di guerra contro il popolo palestinese”. Il presidente dell'Ordine è accompagnato dai membri della commissione giuridica di avvocati che hanno preparato "il fascicolo legale sui crimini di guerra commessi dall'entità sionista (Israele)", secondo quanto riferito ad "Agenzia Nova" da fonti tunisine. In Tunisia si sono registrate diverse iniziative di solidarietà con il popolo palestinese, sia da parte della società civile che dalle istituzioni. Lo scorso 30 gennaio l'avvocato tunisino Adnan Limam ha annunciato di aver depositato una denuncia presso la magistratura locale contro il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Khan, accusandolo di "non aver mosso un dito riguardo ai crimini di genocidio avvenuti nella Striscia di Gaza". (Tut)