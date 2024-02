Speciale difesa: Taiwan, forze armate hanno completato dispiegamento dei sistemi anti-drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate di Taiwan hanno preso in consegna una serie di sistemi anti-drone che saranno utilizzati in concomitanza con le armi leggere. Lo riferisce il quotidiano "Taiwan News". Il ministero della Difesa ha approvato uno stanziamento di 146 milioni di dollari nel 2022 per acquistare i sistemi difensivi, che saranno schierati in 45 basi militari in tutta l'isola fino al 2026. Il dispiegamento di massa dei sistemi anti-drone s'inserisce nel quadro delle persistenti tensioni con la Cina, che rivendica Taiwan come "parte inalienabile" del territorio. Il dossier è tra i più scottanti nel rapporto Cina-Usa, che già scricchiola sotto il peso delle restrizioni al commercio di alta tecnologia e minerali critici varate dai due Paesi negli ultimi anni. Nonostante il presidente Xi Jinping abbia messo più volte in guardia l'omologo Joe Biden dal fornire assistenza militare a Taiwan, il dipartimento di Stato non ha cessato di garantire aiuti militari all'isola. L'ultimo pacchetto, da 300 milioni di dollari, è stato approvato dal Pentagono lo scorso dicembre, con l'obiettivo di assicurare alle forze armate taiwanesi la manutenzione dei sistemi informativi tattici. (Res)