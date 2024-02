Speciale difesa: Russia, due navi arrivate in India per esercitazioni navali Milan-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incrociatore Varyag e la fregata Marshal Shaposhnikov della Flotta russa del Pacifico sono arrivate in India per partecipare alle esercitazioni internazionali Milan-2024. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo, aggiungendo che i militari rimarranno in India per una settimana. Gli equipaggi russi prenderanno parte alla parte costiera e marittima delle esercitazioni, nonché agli eventi di protocollo e al programma culturale e sportivo. (Rum)