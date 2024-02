Speciale difesa: Mar Rosso, Tajani, approvato lancio della missione Aspides, l'Italia avrà il comando operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consiglio Affari esteri è stata appena approvato "il lancio dell’operazione militare navale Aspides, di cui l'Italia avrà comando delle forze". Ad annunciarlo su X il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani che si trova a Bruxelles per partecipare ai lavori. "L'Italia è in prima linea per proteggere interessi mercantili e libera navigazione nel Mar Rosso. È un importante passo verso difesa comune europea", ha aggiunto Tajani. Il lancio della missione è stato approvato come primo punto al Consiglio Affari esteri. (Beb)