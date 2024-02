Speciale difesa: Russia-Ucraina, Mosca accusa Kiev di utlizzare "armi chimiche di fabbricazione Usa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha registrato casi in cui le truppe ucraine hanno utilizzato munizioni chimiche statunitensi durante l'operazione militare speciale. Lo ha detto il tenente generale Igor Kirillov, capo delle truppe di difesa radioattiva, chimica e biologica delle Forze armate russe. L'esercito ucraino ha usato granate chimiche fatte dagli Stati Uniti, lanciandole dai droni più volte contro le forze armate russe nel 2023. Lo scorso gennaio, secondo Kirillov, le unità ucraine hanno usato una sostanza chimica tossica sconosciuta contro le truppe russe nella direzione di Lyman, che ha portato a ustioni, nausea e vomito. "L'Ucraina, con la complicità dei Paesi occidentali, non si limita all'uso di sostanze chimiche non letali", ha proseguito il generale. (Rum)