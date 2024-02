Sudan: Onu, almeno 25 milioni di persone lottano contro la fame in tutta la regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Paese ci sono 18 milioni di persone che soffrono di grave insicurezza alimentare e circa 3,8 milioni di bambini sudanesi sotto i cinque anni sono malnutriti. La maggior parte è intrappolata in aree di combattimento attivo dove il Pam e altre agenzie umanitarie faticano a mantenere un accesso costante. Coloro che riescono a scappare fuggono in luoghi come il Sud Sudan o il Ciad, aggravando la già terribile situazione umanitaria in entrambi i Paesi. Coloro che arrivano oggi in Sud Sudan si uniscono alle famiglie già alle prese con razioni ridotte e fame estrema. La malnutrizione sta aumentando rapidamente tra i bambini che languono nei campi di transito temporanei. Le tendenze osservate dal Pam indicano che circa il 4 per cento dei bambini sotto i cinque anni che attraversano il confine con il Sud Sudan sono malnutriti al loro arrivo. Ma questa cifra sale al 25 per cento tra i bambini nel centro di transito di Renk, vicino al confine tra Sudan e Sud Sudan, suggerendo che più a lungo le persone trascorrono nei campi temporanei, maggiore è la probabilità che diventino malnutriti. "Se questo conflitto non verrà risolto, se non verrà garantito l'accesso illimitato alle agenzie umanitarie e se non verranno ricevuti i finanziamenti, questa crisi non potrà che peggiorare", ha affermato Dunford. "Dobbiamo essere in grado di fornire sostegno alle famiglie in Sudan per evitare che la più grande crisi di sfollamenti del mondo si trasformi in una catastrofe alimentare mentre ci avviciniamo alla stagione di magra", ha aggiunto. (segue) (Com)