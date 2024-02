Sudan: Onu, almeno 25 milioni di persone lottano contro la fame in tutta la regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ciad più di 553 mila sudanesi, provenienti principalmente dal Darfur, sono fuggiti dallo scoppio del conflitto. Si è scoperto che circa il 40 per cento dei bambini rifugiati portati in una clinica di emergenza in un campo di accoglienza soffrivano di malnutrizione acuta. Il tasso di malnutrizione in molti campi profughi sudanesi in Ciad – compresi i campi risalenti a prima dell’attuale guerra – è ben al di sopra della soglia di emergenza del 15 per cento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il Pam ha dovuto dare priorità alle scarse risorse destinate ai nuovi arrivati, molti dei quali stanno attraversando il confine senza nulla. Ciò significa che i rifugiati preesistenti non ricevono più assistenza, ma non sono necessariamente in condizioni migliori di quelli che arrivano oggi. Una devastante catastrofe alimentare si sta avvicinando mentre il fabbisogno di cibo e nutrizione in Sudan, Sud Sudan e Ciad aumenta vertiginosamente. L’assistenza umanitaria è vitale, eppure il Pam si trova ad affrontare un deficit di finanziamento di quasi 300 milioni di dollari per i prossimi sei mesi. (Com)