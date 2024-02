Europee: Schlein, grande onore ospitare a Roma Congresso Pse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un grande onore, una grande responsabilità ospitare il Congresso elettorale del Partito socialista europeo, a Roma, il 1 e il 2 di marzo. E' una tappa significativa verso le elezioni Europee di giugno". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso della sua relazione in occasione della Direzione nazionale del Pd. "Mentre altri hanno portato in Italia gli amici di Putin, qualcuno che evoca una piazzale Loreto per Pedro Sanchez, noi portiamo in Italia i leader dei Paesi fondatori dell'Unione europea che si sono battuti per il Next generation Eu", ha proseguito Schlein.(Rin)