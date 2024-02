Roma: Banca Finint acquisisce area a Bufalotta per progetto di rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finint investments, società di gestione del risparmio del gruppo Banca Finint, ha recentemente perfezionato l’acquisizione di alcune aree a Roma nord nel quartiere Bufalotta Porta di Roma dove verrà realizzato un progetto di rigenerazione urbana. Lo riferisce in una nota Finint investments. L'operazione - si legge nella nota - è stata condotta tramite il fondo immobiliare “Tulipa”, fondo di Investimento alternativo (Fia) partecipato al 100 per cento dal Fondo Olympus, fondo mobiliare ad apporto per la valorizzazione di crediti garantiti da immobili e la gestione di asset Real Estate, gestito da Finint investments con Arec-neprix in qualità di asset manager e special servicer del credito che ha proposto e disegnato la struttura del progetto coordinandone l’esecuzione in qualità di arranger. Il progetto ha visto l’acquisizione progressiva dalla parte venditrice di un totale di 13 terreni edificabili per una capacità edificatoria complessiva di circa 220.000 metri quadrati con un piano di sviluppi immobiliari già pianificati, tra opere pubbliche e opere private a prevalente destinazione residenziale con annessi servizi, per un investimento di oltre 100 milioni di euro. Il nuovo progetto denominato “Nomo district” può contare sul supporto finanziario di primari investitori istituzionali, che attraverso un’operazione di finanza strutturata realizzata da Banca Finint assieme ad Arec-neprix, hanno messo a disposizione nuove risorse e tra i creditori principali c’è lo stesso Fondo Olympus. (segue) (Com)