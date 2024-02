Roma: Banca Finint acquisisce area a Bufalotta per progetto di rigenerazione urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area di Bufalotta, il cui sviluppo è iniziato circa 20 anni fa, è oggi uno dei quartieri più vitali di Roma dal punto di vista immobiliare, posizionato vicino al Grande raccordo anulare e immerso nel verde, lontano dal trambusto e dal traffico della Capitale ma a poca distanza dai quartieri Montesacro, Parioli e Fleming. Oggi la zona è a media densità abitativa e vanta nelle vicinanze uno dei più grandi e moderni centri commerciali europei con oltre 250 negozi, 25 ristoranti e un cinema multisala per una superficie complessiva di circa 150 mila metri quadri. “Nomo district” punta a valorizzare ulteriormente un’area dalla significativa tradizione storica e paesaggistica, grazie ad interventi progettuali innovativi per realizzare immobili destinati ad ospitare servizi pubblici, spazi ad uso commerciale e appartamenti residenziali. Un progetto di sviluppo urbanistico che prevede la costruzione di un nuovo polo abitativo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale, sia energetico, pienamente integrato nel tessuto urbano e rispettoso della natura che lo circonda anche grazie alla creazione di un sistema di mobilità ciclopedonale. (segue) (Com)