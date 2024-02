Roma: Banca Finint acquisisce area a Bufalotta per progetto di rigenerazione urbana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo "Nomo district" che sorgerà nel quartiere Bufalotta, secondo l'amministratore delegato di Finint investments, Mauro Sbroggiò, "conferma la volontà di Finint investments di investire in piani strategici di sviluppo urbano. L’intervento ha, infatti, una grande valenza strategica ed è fondato sui più moderni concetti di rigenerazione urbana, in linea con le nostre previsioni di crescita del mercato immobiliare delle grandi città italiane - spiega Sbroggiò -. Rappresenta un'iniziativa in grado di portare importanti benefici all’economia reale, grazie al coinvolgimento di numerosi stakeholder del territorio della Capitale ed alla stretta interconnessione con tutto il tessuto economico di Roma, soprattutto grazie alla stretta collaborazione e condivisione con l’amministrazione comunale. Nomo District punta a uno sviluppo immobiliare armonico con il territorio e l’area urbana, creando valore non solo per gli investitori internazionali che hanno creduto da subito nel progetto e ne supportano lo sviluppo, ma anche per chi questo territorio lo abita già e potrà beneficiare di miglioramenti concreti nei servizi per le famiglie e le associazioni che animano questa comunità”. Per Marco Raccah, direttore generale di Arec-neprix, il progetto "mira a valorizzare un’area con grande potenziale mettendo a disposizione da un lato, la nostra forte specializzazione nella gestione di progetti complessi di sviluppo Real Estate e, dall’altro, la grande esperienza nel settore del credito performing ed Npe”. (Com)