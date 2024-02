Tunisia: presidente Banca europea per sviluppo e ricostruzione in visita nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Banca europea per lo sviluppo e la ricostruzione (Bers), Odile Renaud-Basso, si è recata in visita per la prima volta in Tunisia. Lo rende noto un comunicato dello stesso istituto finanziario, secondo cui Renaud-Basso sarà nel Paese nordafricano oggi e domani e incontrerà il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, il primo ministro, Ahmed Hachani, e il governatore della Bers e ministro dell'Economia e della Pianificazione, Feryel Ouerghi. Odile Renaud-Basso incontrerà anche i rappresentanti di istituzioni finanziarie tunisine e internazionali, nonché alcuni imprenditori. Le discussioni si concentreranno sul sostegno al programma di riforme necessario per incentivare le opportunità economiche, finanziare il settore privato e rendere più verde l'economia tunisina. Prima della sua visita la presidente della Bers ha tenuto consultazioni con le organizzazioni della società civile. "Sono lieta di visitare la Tunisia per esprimere il nostro forte impegno nei confronti del Paese. Siamo pronti a sostenere le autorità nei loro sforzi di riforma per offrire opportunità di crescita e occupazione, soprattutto per i giovani e i gruppi vulnerabili, e per sostenere la transizione verso l'economia verde della Tunisia", ha dichiarato la presidente della Bers. Odile Renaud-Basso sarà accompagnata nella sua prima visita in Tunisia da Heike Harmgart, direttore generale Bers per la regione del Mediterraneo meridionale e orientale (Semed), e Nodira Mansurova, capo dell'ufficio Bers in Tunisia. Da quando ha iniziato a operare in Tunisia nel 2012, la Bers ha investito oltre 2,1 miliardi di euro in 69 progetti e ha fornito sostegno a più di 1.200 piccole e medie imprese attraverso l'assistenza tecnica finanziata dall'Unione europea. (Tut)