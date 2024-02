Regno Unito: Turk (Onu), accordo su migranti con Ruanda mina diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo del Regno Unito con il Ruanda per l'invio dei migranti illegali "mina i principi fondamentali dei diritti umani". Lo ha dichiarato l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, sottolineando che il disegno di legge proposto dal primo ministro britannico, Rishi Sunak, "è contrario ai principi fondamentali dello stato di diritto. Gli effetti combinati di questo disegno di legge, che tenta di proteggere l'azione del governo dal normale controllo legale, minano direttamente i principi fondamentali dei diritti umani", ha detto Turk in una nota. "Esorto il governo britannico ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il pieno rispetto degli obblighi legali internazionali del Regno Unito e a sostenere l'orgogliosa storia del Paese di controllo giudiziario efficace e indipendente", ha affermato Turk, aggiungendo: "Tale posizione è oggi più vitale che mai". (Rel)