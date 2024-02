Governo: Schlein, immobilismo destra sta frenando Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non ci sarà un grande piano industriale europeo, sarà impossibile per un Paese come l'Italia ottenere le risorse che servono per accompagnare le trasformazioni necessarie. Se la politica non le guida, non è che si fermeranno: stanno già avvenendo a scapito di lavoratrici e lavoratori e delle imprese che da sole non ci stanno, mentre altri Paesi fanno investimenti in questi settori e creano le nuove filiere delle batterie, dell'accumulo e dei chip". Lo ha segnalato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso della sua relazione in occasione della Direzione nazionale del Pd. "Il governo italiano è completamente assente - ha proseguito la leader del Pd -, non hanno messo una idea di politica industriale in un anno e mezzo. Abbiamo davanti un immobilismo di una destra che sta frenando l'Italia". (Rin)