Cina: ministro Esteri Wang, la cooperazione è "il futuro dell'umanità"

- La cooperazione vantaggiosa per tutti rappresenta "il futuro dell'umanità", mentre le dinamiche che comportano perdite "non sono una scelta razionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ripreso oggi dalla televisione di Stato. Wang si è così espresso in risposta alla pubblicazione del rapporto che ha preceduto l'annuale Conferenza di Monaco sulla sicurezza (16-18 febbraio), in cui si evidenziano "dinamiche perdenti a tutto tondo" nel quadro delle crescenti tensioni geopolitiche e dell'incertezza economica. Pechino ritiene che dietro a queste "dinamiche perdenti" ci siano una "mentalità a somma zero", il distaccamento economico e i tentativi di innescare scontri, ha detto Wang, secondo cui è quanto mai necessario "lavorare insieme e tenere presenti gli interessi altrui non rinunciando alla tutela dei propri". (segue) (Cip)