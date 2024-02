Cina: ministro Esteri Wang, la cooperazione è "il futuro dell'umanità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese è intervenuto alla Conferenza di Monaco il 17 febbraio scorso. Nel corso della riunione, Wang ha presentato il suo Paese come una "forza di stabilità in un mondo turbolento" e come un "indefesso" contribuente alla promozione dei colloqui di pace in Ucraina. In risposta alle critiche circa le relazioni con la Russia, il numero uno della diplomazia cinese ha ribadito che i rapporti si basano sul rifiuto delle "coalizioni, del confronto e del colpire terze parti". Non sono mancati i riferimenti al conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas, per cui è stata sottolineata la necessità di attuare quanto prima la soluzione dei due Stati. Relativamente ai rapporti con Taiwan, Wang ha riaffermato la sovranità del Partito comunista cinese sull'isola, "che non è mai stata un Paese" sovrano. La Conferenza è stata anche un'occasione per rassicurare la comunità internazionale sulla tenuta del mercato cinese nel quadro dell'economia globale, che è "gravata dal protezionismo". "Quanti tentano di escludere la Cina in nome della riduzione del rischio commetteranno un errore storico", dal momento che "l'economia globale è come un grande oceano che non può essere ripartito in laghi isolati", ha detto, condannando anche la decisione delle aziende tedesche Basf e Volkswagen di rivalutare la loro presenza nello Xinjiang a causa delle denunce di lavoro forzato nella regione. (segue) (Cip)