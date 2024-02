Cina: ministro Esteri Wang, la cooperazione è "il futuro dell'umanità" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo assistito a un gran quantitativo di informazioni inventate da diversi attori. Il cosiddetto lavoro forzato è solo un'accusa infondata e lo Xinjiang resta aperto a tutti coloro che sono interessati a visitarlo", ha detto. Wang è intervenuto alla seconda giornata della Conferenza, dopo i discorsi pronunciati dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e dal presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il giorno precedente, in una girandola di incontri diplomatici nella città bavarese, Wang ha avuto faccia a faccia con leader del Regno Unito, dell'Unione europea e degli Stati Uniti. L'incontro con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è stato definito dalla televisione di Stato cinese "franco, sostanziale e costruttivo". Gli Stati Uniti dovrebbero guardare allo sviluppo della Cina "in modo equo e razionale, adottare una politica positiva e pragmatica nei confronti del Paese asiatico, nonché tradurre gli impegni del presidente Joe Biden in azioni concrete", ha detto Wang, ribadendo l'importanza di aderire ai principi di "rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti". Il compito "più importante" per Cina e Stati Uniti nell'attuale panorama internazionale è "seguire la guida strategica dei presidenti (Xi Jinping e Joe Biden), rendere la Visione di San Francisco una realtà e promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali lungo una traiettoria sana, stabile e sostenibile", ha aggiunto il titolare della diplomazia cinese, secondo cui il perseguimento del distaccamento dalla Cina "finirà per ritorcersi contro la stessa Washington". (segue) (Cip)