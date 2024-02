Cina: ministro Esteri Wang, la cooperazione è "il futuro dell'umanità" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alludendo alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti al trasferimento di alta tecnologia nel Paese asiatico, Wang ha esortato "il rispetto per il legittimo diritto allo sviluppo" del suo Paese e ha invitato Washington a revocare le sanzioni unilaterali imposte a individui ed entità cinesi. Wang e Blinken hanno inoltre discusso del futuro della cooperazione, convenendo di mantenere il dialogo e la comunicazione a tutti i livelli, tra cui politica estera, questioni marittime, militari e regionali, con particolare riferimento all'Asia-Pacifico. Parte del colloquio è stata dedicata alla guerra in Ucraina, al conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas, nonché alle tensioni nella Penisola coreana, dossier su cui gli inviati speciali di Cina e Usa intendono continuare a dialogare. Relativamente a Taiwan, considerata dalla Cina "parte inalienabile del territorio", Wang ha invitato gli Usa a rispettare le disposizioni dei tre comunicati congiunti siglati con Pechino e a non prestare sostegno alle "forze indipendentiste". (segue) (Cip)