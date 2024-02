Cina: ministro Esteri Wang, la cooperazione è "il futuro dell'umanità" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno della Cina a favore della pace globale è stato ribadito da Wang anche durante l'incontro con l'omologo dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, tenuto nella stessa giornata. La Cina "insiste nel promuovere la pace" e non vende "armi letali" alla Russia, ha detto, negando che Pechino voglia trarre vantaggi dal conflitto. "Continueremo a svolgere un ruolo costruttivo nel porre fine alla guerra e ristabilire la pace il prima possibile. Fino a quando ci sarà anche un solo barlume di speranza per la pace, la Cina non rinuncerà ai suoi sforzi", ha detto. Il titolare della diplomazia cinese è arrivato oggi in Spagna, seconda tappa di una missione che toccherà anche la Francia. (Cip)