Napoli: inaugurato campetto di calcio al Rione Amicizia grazie a Comune

- Un nuovo spazio a disposizione dei ragazzi del rione Amicizia, nella III Municipalità. È stato inaugurato questa mattina il campetto di calcio del plesso "San Francesco" dell'istituto scolastico comprensivo "Radice Sanzio Ammaturo". Il nuovo impianto è uno degli interventi programmati dal Tavolo per l'infanzia e l'adolescenza promosso dal sindaco Gaetano Manfredi, del quale fanno parte il coordinatore Paolo Siani, Gemma Tuccillo e Paolo Lattanzio. Il progetto è stato realizzato grazie ad un atto di mecenatismo dell'associazione Progetto Abbracci Onlus, presieduta da Claudio Zanfagna, che ha stipulato una convenzione con il Comune di Napoli. Il campetto è stato consegnato all'associazione Villagiochiamo che potrà utilizzarlo fino al 30 giugno prossimo. Questa soluzione è stata voluta dall'Amministrazione per evitare la sospensione delle attività destinate ai ragazzi che fino ad ora sono state svolte da Villagiochiamo nell'impianto polivalente di via Cosenz, interessato dai lavori di riqualificazione della stazione Bayard nella Municipalità 2. A partire dal primo luglio, il campetto sarà assegnato all'istituto scolastico. Erano presenti tra gli altri il consigliere comunale Fulvio Fucito e la consigliera regionale Bruna Fiola. "Abbiamo fortemente voluto la ristrutturazione di questo plesso – ha commentato l'assessore all'Istruzione ed alle Famiglie Maura Striano - e poi questo progetto di riqualificazione ci consente di utilizzare i fondi di mecenatismo, quindi è anche la città e la realtà civile che si mette in moto per dare risposte concrete. Tra l'altro la cosa bella è che questo campetto servirà sia il rione Amicizia sia la seconda municipalità, e quindi è anche un modo per mettere insieme due parti della città". (segue) (Ren)