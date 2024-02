Napoli: inaugurato campetto di calcio al Rione Amicizia grazie a Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante "questo campetto è un ottimo esempio della sinergia tra istituzioni e privati. Sono piccole cose che possono cambiare la vita di una scuola, di una comunità e dei ragazzi". Il presidente della Municipalità 2, Roberto Marino, ha sottolineato che si tratta di "un valore aggiunto che abbiamo cercato di portare avanti per offrire uno spazio per i ragazzi del territorio. In realtà oggi qui si uniscono due esperienze, quella del Rione Amicizia e quella dell'aria Mercato Pendino; esperienze non semplicissime che però vogliono partecipare attivamente alla vita della nostra società e noi sicuramente saremo accanto a loro". Il presidente della Municipalità 3, Fabio Greco ha detto: "Siamo strafelici perché in un quartiere particolare siamo riusciti, grazie al "progetto Abbracci" a donare al territorio un campetto che verrà utilizzato sia dai ragazzi della scuola ma soprattutto da tutto il quartiere durante le ore extra scolastiche. Lo sport diventa così uno strumento fondamentale di contrasto alle devianze minorili e alla dispersione scolastica. Questo è il frutto del "tavolo dell'infanzia", come Municipalità abbiamo indicato queste zone, il rione Amicizia, e il prossimo sarà quello all'Angiulli nel rione Sanità". (segue) (Ren)