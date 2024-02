Napoli: inaugurato campetto di calcio al Rione Amicizia grazie a Comune (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto contento – ha dichiarato il presidente dell'Associazione Progetto Abbracci Onlus Claudio Zanfagna - l'iniziativa è nata da un incontro fatto a maggio in Comune. Il progetto mi è piaciuto da morire perché fare del bene ai ragazzi della città è la cosa migliore che può capitare a ciascuno di noi. Con la raccolta fondi, circa 60 mila euro, avremmo dovuto fare due campi e invece ne facciamo tre. Al rione Traiano è già finito la settimana scorsa ed inaugureremo ad aprile, la settimana prossima apriamo il campo della scuola Angiulli alla Sanità". "Lo sport è importante per questo rione che fa i conti con la dispersione scolastica e altri problemi – ha concluso Paolo Siani - questa è una piccola pillola di salute che oggi viene messa qui. Il campetto sarà controllato dalla scuola così non sarà vandalizzato e i ragazzi potranno venire qui e giocare a pallone, evitando che avvenga dell'altro, dalle bustine di droga alle pistole. E' un segnale molto positivo; in questo asilo nido cominciammo un anno fa a sensibilizzare i genitori sull'importanza dei primi giorni di vita, dopo un anno torniamo con questo campo di calcio grazie a Claudio Zanfagna che è un grande cittadino e crede nei giovani". (Ren)