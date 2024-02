Italia-Regno Unito: a Roma la decima edizione dei dialoghi su energia e clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro tra l’ambasciata britannica e il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha approfondito il tema della collaborazione sulla fusione nucleare, argomento chiave per il dibattito sull’energia e i cambiamenti climatici. Lo ha reso noto un comunicato dell’ambasciata del Regno Unito a Roma. “Ancora una volta, nella decima edizione degli UK-Italy Energy and Climate Dialogues sostenuti da Enea, la splendida Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico in Italia, Ed Llewellyn, ha fatto da cornice all’incontro dedicato alla fusione nucleare”, si legge. “La collaborazione internazionale è stata al centro della prima strategia britannica sull'energia da fusione, pubblicata nel 2021. Da allora, il Regno Unito ha compiuto progressi significativi in materia di contesto normativo, entità degli investimenti e ritmo dell'innovazione. Ma lo sviluppo di un nuovo ambiente normativo per l'energia di fusione non è l'unica sfida per i responsabili politici: è necessario anche informare il dibattito pubblico attraverso strategie di comunicazione efficaci, garantendo una distinzione tra la fusione e l'energia nucleare tradizionale, e aumentando la consapevolezza della sicurezza e della sostenibilità di tale tecnologia. Questi i temi che hanno animato l’incontro”, ha riferito l’ambasciata. Gli interventi introduttivi della tavola rotonda sono stati affidati al console generale britannico, Catriona Graham, al prof. Francesco Corvaro, inviato speciale per l’Italia per i cambiamenti climatici, e moderati dal direttore di “Staffetta quotidiana”, Gabriele Masini, seguiti da due sessioni. La prima, dedicata a strategia e legislazione britannica e italiana e mirata a promuovere un approccio coordinato, ha visto gli interventi della dott.ssa Paola Battistoni, di Enea, e di Alexander Taylor e Chris Russo, entrambi del Department for Energy Security & Net Zero di Londra. Nella seconda sessione, focalizzata sulle opportunità che la fusione nucleare offre e le percezioni errate dell’immaginario collettivo che tendono a identificare fusione con fissione, sono intervenuti Nicole Kritzinger, della UK Atomic Energy Authority, e Alessandro Dodaro, sempre di Enea. (Res)