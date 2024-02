Lazio: assessore pari opportunità, mai così tanti fondi da Regione per donne vittima di violenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò vuol dire che "Cav e Cr riceveranno la più alta quota parte mai stanziata. Aumenta anche la dotazione, rispetto al 2023, per i progetti rivolti ai minori vittime di violenza assistita, e 1 milione di euro è stato assegnato al Contributo di Libertà, la somma più alta mai programmata per il progetto della Regione Lazio rivolto alle donne, sole o con figli minori, al fine di riconoscere loro un sostegno economico durante la delicata fase di conquista dell’autonomia personale dopo un percorso di fuoriuscita dalla violenza", conclude Baldassarre. (Com)