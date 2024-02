Napoli: Manfredi, campetto Rione Amicizia frutto politica attenta a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inaugurazione del campetto al rione Amicizia segna “una giornata importante perché inauguriamo questo campetto che fa parte di un progetto molto più ampio che comprende tanti campi che si stanno realizzando soprattutto nei luoghi un po' più complicati della nostra città e che daranno la possibilità a tanti bambini e tante squadre giovanili di poter utilizzare lo sport come momento di aggregazione e di educazione”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha preso parte all’inaugurazione del campetto di calcio del plesso "San Francesco" dell'istituto scolastico comprensivo "Radice Sanzio Ammaturo”. “In questo caso risolviamo anche un problema contingente perché il campetto di via Cosenz vicino alla stazione Bayard non sarà disponibile per qualche mese per i lavori di ristrutturazione di quell'area e quindi tutti i ragazzi e le squadre che giocavano lì utilizzeranno questo campo - ha aggiunto Manfredi -. La zona del Rione Amicizia è una delle zone più difficili della città per cui dobbiamo lavorare con concretezza. Qui abbiamo fatto un intervento anche sull'asilo nido, sono cose piccole ma concrete e che poi sono quelle che davvero fanno la differenza”. “Questa è la politica che stiamo seguendo e continueremo così con l'attenzione ed il supporto alle scuole che è il modo migliore per stare vicino alle famiglie, un lavoro quotidiano, faticoso, a volte oscuro ma che è l'unico che alla lunga dà dei frutti”, ha concluso. (Ren)