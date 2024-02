Grecia: al via iscrizioni online nelle liste elettorali per voto elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in funzione da oggi la piattaforma online per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini greci che si vogliono avvalere dell'opzione del voto effettuato per via elettronica. L'iniziativa mira a semplificare il processo che consente ai cittadini di esercitare il proprio diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo e ai referendum nazionali. Il sistema di posta si applica a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali che desiderano partecipare alle elezioni, indipendentemente dalla loro ubicazione all’interno o all’esterno dei confini del Paese.(Gra)