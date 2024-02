Firenze: Lupi (Nm), servono formazione e controlli non nuovi reati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Per aumentare la sicurezza non serve un'ennesima nuova legge, ma formazione e controlli rigorosi: le norme ci sono, bisogna farle rispettare. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi in merito al crollo di un cantiere a Firenze. "Dobbiamo intervenire prima che le tragedie accadano, non dopo, per questo dobbiamo investire sulla prevenzione e non inseguire le soluzioni che appaiono più semplici, che aumentano la burocrazia e i nuovi reati e che, nella realtà, sono le meno efficaci", aggiunge Lupi. (Rin)