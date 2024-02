© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa domenica "ho deciso di tornare a Cutro, per le manifestazioni che si svolgeranno per l'anniversario della strage" dei migranti. "Non abbiamo avuto risposta da parte del governo. Non abbiamo dimenticato". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso della sua relazione in occasione della Direzione nazionale del Pd. (Rin)