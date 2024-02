Roma: Banca Finint acquisisce area a Bufalotta per progetto di rigenerazione urbana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Raccah, direttore generale di Arecneprix, ha aggiunto: “Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto che mira a valorizzare un’area con grande potenziale mettendo a disposizione da un lato, la nostra forte specializzazione nella gestione di progetti complessi di sviluppo Real Estate e, dall’altro, la grande esperienza nel settore del credito performing ed Npe. Strutturiamo e implementiamo progetti di turnaround e valorizzazione degli asset agendo in massima sintonia con le Amministrazioni competenti sul territorio. Il nostro obiettivo, infatti, è da sempre quello di creare valore per tutti gli stakeholder degli asset che abbiamo in gestione. Prestiamo grande attenzione alla valorizzazione di tutti criteri ESG e riteniamo che la rigenerazione urbana con NoMo District sia un esempio importante di sostenibilità ambientale e sociale. Attraverso questo progetto e altri in fase di sviluppo, intendiamo consolidare la nostra posizione di Asset Manager Real Estate per affermarci sempre più come player di rilievo nel mercato immobiliare italiano”. Dla Piper, Legance e Studio Galante hanno agito quali consulenti legali di Finint Investments per il fondo Tulipa. Lo studio legale Giovanardi e lo studio legale Crccd hanno prestato assistenza per gli aspetti relativi al financing. Kroll Real Estate Advisory Group ha fornito la consulenza immobiliare in qualità di Esperto Indipendente. Al buon esito dell’operazione ha contribuito anche il Notaio Giuseppe Ottavio Mannella dello Studio notarile milanese Busani & Partners. (Com)