Russia: ministero Esteri, cittadini espatriati preparano manifestazioni in vista di elezioni

- I cittadini russi che si sono trasferiti all'estero "stanno preparando delle provocazioni alla vigilia delle elezioni presidenziali russe". Lo ha affermato l'inviato speciale del ministero degli Esteri russo, Gennadij Askaldovich, nel corso di una riunione della Commissione elettorale centrale russa. "Un problema serio per noi è l'attività dei cittadini russi che si sono trasferiti all'estero soprattutto quelli che hanno un atteggiamento negativo nei confronti dell'attuale presidente russo Vladimir Putin", ha osservato Askaldovich, secondo cui "non tutte le persone che hanno deciso di vivere all'estero sono sicuramente i nostri nemici" e "molti di loro sono per lo più apolitici e sono già tornati in patria, ma quelli che sono rimasti occupano posizioni estremamente russofobe e, per quanto ne sappiamo, stanno preparando diversi tipi di provocazioni alla vigilia e durante le elezioni", ha detto l'ambasciatore. Il diplomatico ha anche osservato che l'atteggiamento aggressivo dei cittadini russi trasferitisi in altri Paesi è aumentato "dopo che è stata negata la registrazione del candidato alle presidenziali, Boris Nadezhdin". (Rum)