Europee: Schlein, lista Pd sia aperta, plurale ed espansiva

- La lista per le prossime elezioni Europee "sia aperta, plurale ed espansiva e sia il cuore del tipo di società che vogliamo raccontare e rappresentare per l'Italia e per l'Europa, per mettere insieme le migliori intelligenze e competenze della società civile, del mondo del lavoro e dell'attivismo, con l'indiscussa autorevolezza ed il valore aggiunto dei dirigenti e degli amministratori e amministratrici del Partito democratico". Lo ha evidenziato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso della sua relazione in occasione della Direzione nazionale del Pd. (Rin)